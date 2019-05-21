بالصور: مدمنة للبرجر تخسر 95 كيلو جرام من وزنها دون جراحة.. تعرف على السر

حققت الشابة الويلزية “لورا دورهايم ” إنجازاً كبيراً بعد أن خسرت 95 كيلو جراماً من وزنها لتغير حياتها تماماً وتستعيد رشاقتها، مما جعلها تتحول لأيقونة بين رواد السوشيال ميديا.

وبحسب ما أوردته صحيفة “دايلي ميل” البريطانية، فإن الفتاة الويلزية التي تعتبر نفسها مدمنة للبرجر ، قد قررت أن تغير حياتها للأبد واتخذت قرارها بإنقاص وزنها واتباع نظام غذائي خاص من أجل أن تخسر الكيلو غرامات الزائدة بجسمها المترهل، وذلك بهدف الحفاظ على صحتها بعد أن وصل وزنها إلى 160 كيلو جراماً.

وقالت “لورا” أنها غيّرت نمط حياتها باستبدال الأطعمة المشبعة بالدهون بأطعمة صحية، وبالتخلص من العادات السيئة، إضافة إلى ادخال الرياضة إلى حياتها اليومية. وأضافت أنها ابتعدت عن الحلويات والوجبات السريعة، واستبدلتها بالفواكه والخضار والألياف.

توقفت لورا عن تناول الوجبات السريعة والمشروبات الغازية، واتبعت نظام غذائي صحيح ، حيث أنها تتناول البيض المخفوق على الفطور، وفي الغداء تأكل سلطة خضروات أو ساندوتش خفيف، ووجبة العشاء دائمًا تتكون من دجاج وخضروات، فضلًا عن تناول لترًا من الماء، وفاكهة ومكسرات طوال اليوم.

يُذكر أن الفتاة الويلزية، صاحبة الـ 27 عامًا، قد خسرت هذا الكم الكبير من الكيلو جرامات خلال عامين، حيث نصحها الأطباء بذلك بعد أن تأثرت بارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري.