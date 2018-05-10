بالفيديو: أب يمارس التعذيب النفسي على ابنه بحجة أنه راسب بالدراسة ويثير جدلا على مواقع التواصل !

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر قيام أحد الآباء بتهديد ابنه بالضرب المبرح، وتعنيفه، واتهامه بالإخفاق في الدراسة. وسُمع خلال الفيديو صوت ” الأب” مهددا ابنه بالجلد قائلا” بجلدك إذا رسبت.. أنت راسب ” .

وأبان الفيديو الطفل في حالة هلع وخوف شديد، ودخل في نوبة بكاء حادة .. واستعد لتلقي الضربات من والده ” . فيما اختتم ” الأب ” الفيديو بأنه من باب المزاح وأنه ناجح وغير راسب.

أب بلا ابوه ولا احاسيس ولا قلب يمارس التعذيب النفسي على ابنه !!!

ابنك نعمة لم تحافظ عليها كم من الاخرين يتمنون لو كان عندهم مثل ابنك pic.twitter.com/enic60QQh3 — #الانسانية – Hamza (@hzma7) ٩ مايو ٢٠١٨

وأثار الفيديو حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وطالبوا بمحاسبة الأب معربين عن استيائهم من محاولة إخافة الطفل بتعنيفه حتى لو كان لمجرد المزاح مشيرين إلى أن ما حدث تعنيف نفسي .

وعلق ” مغرد” قائلا ” أين حقوق الطفل .. أين حقوق الإنسان.. وأين الإنسانية ..حسبي الله ونعم الوكيل الله “.

وقال ” مغرد” يا الله ، توي انتبهت أنه مقلب ، صحيح قهره بس ما عليه مقلب.. صحيح بكّاه بس كمان مقلب ما عليه.. يكبر و ينسى.. أرعبه و امتلئ قلبه من الرعب بس ما عليه مقلب” .

وتساءل ” مغرد” متى كانت الشهادة بالدراسة عنوان لصلاح الأبناء . كم من أبن موافق دراسيا ناجح بالحياة وبار بوالديه وكم صاحب شهادات عاق بوالديه” وتابع: ” ياليت يتم توعية المجتمع أن الأبناء لهم قدرات عقلية تتفاوت ولا يمكن مقارنتهم بالآخرين”.