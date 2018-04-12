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بالفيديو.. الوليد بن طلال برفقة حفيداته في مدرجات مباراة الهلال والفتح

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بالفيديو.. الوليد بن طلال برفقة حفيداته في مدرجات مباراة الهلال والفتح

بالفيديو.. الوليد بن طلال برفقة حفيداته في مدرجات مباراة الهلال والفتح

شهدت مباراة الهلال والفتح حضور عضو شرف النادي الأمير الوليد بن طلال وحفيداته.

والتقى الأمير الوليد برئيس مجلس إدارة النادي الأمير نواف بن سعد قبل أن يأخذ مكانه في المدرجات التي اكتظت بالجماهير الهلالية. وتعدّ مباراة الليلة إحدى أهم مباريات هذا الموسم من دوري المحترفين السعودي، حيث ستشهد تتويج فريق نادي الهلال بلقب الدوري في حال تمكن من الفوز على فريق نادي الفتح.

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