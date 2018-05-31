بالفيديو: تركي يعتدي على زوجته بالضرب في شارع بإسطنبول.. وجاء الرد سريعا !

رصدت كاميرا مراقبة في إسطنبول، رجلا يعتدي على زوجته بالضرب، لكنه سرعان ما تلقى عقوبة قاسية على فعلته.

وحسب اللقطات التي بثتها وسائل إعلام تركية محلية، فإن الاعتداء الذي وقع صباح الأربعاء بعد عودة الرجل وزوجته من المحكمة من أجل إتمام الطلاق، انتهى بتسليم الزوج المعتدي إلى الشرطة.

وبعد عدة ضربات وصفعات أسقطت الزوجة، انقض رجلان بسرعة على الزوج وطرحاه أرضا وسط تجمهر المارة، الذين منعوه من الفرار حتى وصول الشرطة. وتم تسليم الزوج بعد تعرضه لإصابات إلى الشرطة، التي حضرت إلى موقع الحادث بعد وقت قصير. وقال شاهد عيان لصحيفة “ديلي حرييت”: “كانت السيدة تبكي وتطلب العون، لذلك ساعدها المارة. نحن جميعا ضد العنف”.