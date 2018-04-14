بالفيديو.. خبيرة التجميل السعودية فاطمة الأنصاري: كثير من السعوديات ما كانوا يعرفون يلبسون وما تعلموا اللبس إلا من الفاشنستيات!

أثارت خبيرة التجميل السعودية فاطمة الأنصاري “توتة” جدل المغردين بعدما قالت إن كثير من السعوديات ما كانوا يعرفون يلبسون وما تعلموا اللبس إلا من الفاشنستيات.

جاء ذلك خلال أول لقاء تلفزيوني شهد ظهورها بصحبة شقيقتها أمل الأنصاري أمس الأربعاء في برنامج “ع السيف”.

ودشن مغردون عبر تويتر هاشتاق “أمل الأنصاري” هجومًا على شقيقتها “توتة”. فقالت إحدى المغردات ساخرة من أمل الأنصاري وفاطمه الأنصاري: “صح صادقو علمتنا شلون نكشخ!! تعلموا بنات خاصة جلابية الاديداس مع كعب الفالنتينو شي خيال”.

وأضافت مغردة أخرى: “أيوه تقولين لي إنتي وأختك إننا ما نعرف نلبس! والله إذا ذا ذوقكم زين ماعلمتونا الكشخه”.

وعبرت ناشطة عن غضبها بقولها: “أمل الانصاري وأختها السعودية تقول إن السعوديات مايعرفون يلبسون وماتعلمو اللبس إلا من الفاشنستيات.. أنتي شايفة لبسك يا أمل أقسم بلله محد فشلنا غير انتي وفشلتيني زود يوم قلبتي الحزام وصرتي مصخرة للكويتيات وفشلتينا معك مادري مين الي مايعرف يلبس أنتي تفشلين من الأخر”.