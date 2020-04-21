انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لأحد أئمة مساجد مدينة ” إيرانشهر ” الإيرانية وهو يقوم بتوزيع المال على عمال فقراء ولكن بطريقة وصفت بالمهينة من جانب المتابعين .

حيث ظهر إمام المسجد في مقطع الفيديو وهو بداخل سيارة ويقوم بتوزيع ما تبلغ قيمته دولار ونصف الدولار على عدد من العمال العاطلين والمتضررين من أزمة فيروس كورونا المستجد .

الأمر الذي أثار غضب واستياء عدد من المتابعين والناشطين في إيران الذين شنوا هجوما كبيرا وموجة من الانتقادات ضد هذا الإمام واصفين ما قام به بالتصرف المهين مما اضطره إلى التقدم بإستقالته .