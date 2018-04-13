بالفيديو: سخرية من فتاة سعودية لشرحها أجواء مباراة الهلال والفتح

أثارت مشجعة سعودية تواجدت في مدرجات إستاد جامعة الملك سعود لحضور مباراة الهلال والفتح، سخريةَ المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد طريقة شرحها للمباراة. وكانت الفتاة تشير بإصبعها إلى مرمى الفتح في الشوط الأول، وقالت إن الفتح سيتبادل المرمى مع الهلال في الشوط الثاني.



وسُمح للعائلات في السعودية لأول مرة بدخول الملاعب ومشاهدة المباريات من المدرجات في يناير الماضي. واكتسح الهلال منافسه الفتح 4/1 في الجولة الـ26 والأخيرة من الدوري السعودي على ملعب محيط الرعب، ليتوج الزعيم بلقب الدوري للمرة الثانية على التوالي والخامسة عشرة في تاريخه.