بالفيديو: شاهد كيف ردت سارة الودعاني على فتاة تلفظت عليها.. والسبب؟ منوعات

مواضيع مختارة

نشرت الفنانة السعودية سارة الودعاني فيديو لها عبر شبكات التواصل الاجتماعي ، علقت خلاله على انتقاد فتاة لها أثناء ذهابها لأحد المطاعم وتلفظها عليها بالسوء أمام الناس قائلة ”ياثقل دمها”.

وقالت سارة في مقطع الفيديو المتداول: ”كنت نازلة فطبعاً طلبت شركة كريم وبعد ما نزلت من السيارة، جت سيدة كبيرة تسألني ممكن نركب عادي ولا لازم نطلب من جديد؟”.



وأضافت الودعاني: ”التفت للسواق وشفت إنه ألغى الرحلة ، فقلت للسيدة لازم تطلبي الرحلة من جديد ، وفجأة جت ابنتها من الجهة الثانية للسيارة وقالت بصوت عالي ”يا ثقل دمها” ، حتى إن الناس اللي داخل المطعم سمعوها”.

وأوضحت: ”التفتت لها أمها وسألتها مين تقصدين ؟، فنظرت لي وقالت: ”ذي سارة الودعاني”. تابعت سارة: ”كيف في ناس ما تستحي وما عندهم احترام.. أنا عادي إنها موتحبني، لكن أنا ما بتخيل كيف انسان يتجرأ ويتلفظ على الناس بها الطريقة.. يعني لو مو عندك كلام كويس ما تتكلمون.”