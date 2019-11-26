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بالفيديو : شخص يقوم بإحراق القرآن في النرويج وردة فعل قوية من شاب مسلم تجاهه

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انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لشخص معاد للإسلام يقوم بإحراق نسخة من القرآن الكريم في النرويج وهجوم أحد الشباب المسلمين عليه .

حيث يظهر في مقطع الفيديو هذا الشخص وهو من جماعة تدعى ” سيان ” المعروف عنها تطرفها وهو يقف في ميدان عام في النرويج .. حاملا نسخة من القرآن الكريم ويقوم بإشعال النار بها .

ليقوم شاب مسلم قيل إنه يدعى ” عمر إلياس ضبعة ” وهو لاجئ سوري بالإسراع تجاهه وضربه قبل أن يتدخل أفراد الأمن ويسيطروا على المشاجرة واعتقال كلا منهما .

وتوعد قادة مسلمي النرويج بملاحقة هذا الشخص المعاد للإسلام وجماعته قضائيا بتهم جرائم الكراهية والاعتداء اللفظي .

وكشفت وسائل إعلام نرويجية أن عمر ضبعة وشقيقيه قاسم ومحمد قدموا إلى النرويج بعد فرارهم من حلب وافتتحوا مطعما للمأكولات الحلبية وشركة لتوصيل الطعام .

يذكر أن جماعة ” سيان ” قد قامت بتنظيم تظاهرة يوم السبت الماضي وأعلنت قبلها نيتها حرق نسخة من القرآن .. وأوقفت الشرطة التظاهرة بعد أن خرق القيادي بالجماعة ويدعى ” لارس ثورسين ” تعليمات الأمن بعدم حرق المصاحف .

كما تعمل هذه الجماعة على إيقاف أسلمة النرويج .

 

 

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