بالفيديو : شخص يقوم بإحراق القرآن في النرويج وردة فعل قوية من شاب مسلم تجاهه

انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لشخص معاد للإسلام يقوم بإحراق نسخة من القرآن الكريم في النرويج وهجوم أحد الشباب المسلمين عليه .

حيث يظهر في مقطع الفيديو هذا الشخص وهو من جماعة تدعى ” سيان ” المعروف عنها تطرفها وهو يقف في ميدان عام في النرويج .. حاملا نسخة من القرآن الكريم ويقوم بإشعال النار بها .

ليقوم شاب مسلم قيل إنه يدعى ” عمر إلياس ضبعة ” وهو لاجئ سوري بالإسراع تجاهه وضربه قبل أن يتدخل أفراد الأمن ويسيطروا على المشاجرة واعتقال كلا منهما .

وتوعد قادة مسلمي النرويج بملاحقة هذا الشخص المعاد للإسلام وجماعته قضائيا بتهم جرائم الكراهية والاعتداء اللفظي .

وكشفت وسائل إعلام نرويجية أن عمر ضبعة وشقيقيه قاسم ومحمد قدموا إلى النرويج بعد فرارهم من حلب وافتتحوا مطعما للمأكولات الحلبية وشركة لتوصيل الطعام .

يذكر أن جماعة ” سيان ” قد قامت بتنظيم تظاهرة يوم السبت الماضي وأعلنت قبلها نيتها حرق نسخة من القرآن .. وأوقفت الشرطة التظاهرة بعد أن خرق القيادي بالجماعة ويدعى ” لارس ثورسين ” تعليمات الأمن بعدم حرق المصاحف .

كما تعمل هذه الجماعة على إيقاف أسلمة النرويج .