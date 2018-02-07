بالفيديو| في لقطة طريفة.. سيدة تقتحم بسيارتها استوديو قناة ياس.. ماذا فعل المذيع؟

اقتحمت سيدة إماراتية أستديو برنامج تليفزيوني، يعرض على فضائية “ياس” الإماراتية بسيارتها، حيث فوجئ مقدم البرنامج بالسيارة، تدخل في إطار عدسة الكاميرا معه، وذلك في خلال البث المباشر.

ووصف الحساب الرسمي للقناة والمختصة بتغطية سباقات الهجن والخيل والزوارق وتربية الصقور، عبر موقع “تويتر”، اللقطة بـ”الطريفة”، بعد نشر المقطع، اليوم، بينما لم انتبهت تلك السيدة، وعلق المذيع، قائلا: “عادي تحدث بأفضل العائلات”.