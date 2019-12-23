بالفيديو .. كيف استعدت إبنة وسام بريدي وريم السعيدي لاستقبال ولادة شقيقتها

نشر الإعلامي اللبناني ” وسام بريدي ” عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو لطفلته ” بيلا ماريا ” أثناء تدريبها واستعدادها لاستقبال شقيقتها المنتظرة .

فظهرت بيلا ماريا في مقطع الفيديو وهي تمسك بدمية من القماش تشبه الأطفال حديثي الولادة إلى حد كبير .. وبدأت بيلا في جرها على الأرض ثم وضعت أصابعها في عينيها .

في ظل ضحكات من جانب والدها وسام بريدي الذي ظل ينادي على زوجته ” ريم السعيدي ” لكي تأتي وترى ما قد سوف يحدث لطفلتها المنتظرة قائلا : ” شوفي شو ناطرك بكرة .. هيك بكرة راح تعملي لأختك .. ليكي ريم شو ناطرك ” .