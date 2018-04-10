بالفيديو: محلل اقتصادي يتعرض لانتقادات واسعة بعد مبالغته بالحديث بالعربية والإنجليزية بنفس الوقت

تداول رواد موقع تويتر مقطع فيديو لمحلل إقتصادي ظهر على قناة العربية وهو يتحدث بالعربية والإنجليزية بنفس الوقت لطريقة مبالغ فيها.

قناة عربية و المشاهدين عرب ؟! ليش تتكلم كذا !! ههههههههههههه 😂😂 pic.twitter.com/FOvJP8jKJo — اليوتيوب (@TopYouTubeTop) April 10, 2018

الفيديو أثار الإنتقادات وقال أحد المغردين: يعتقدون ان من يتحدث الإنجليزية انه مبدع أو مثقف.. الأن أطفال الروضة يتحدثون بها… ولا يعلمون ان أجمل لغة هي اللغة العربية.

وأضاف مغرد أخر: اعراض نفسية لعدم ثقتة بالنفس، هل أحد من المشاهدين رايح يستمع لهذ الشخص لا أعتقد ذلك.