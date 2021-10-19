تعرض مراسل صحيفة اليوم السابع المصرية ” محمود راغب ” لسرقة هاتفه أثناء تعليقه على خبر الزلزال الذي شعر به سكان القاهرة والمحافظات صباح اليوم الثلاثاء .

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق الواقعة حيث ظهر به المراسل محمود راغب وهو يتواجد أعلى الكوبري الدائري بجوار منطقة بهتيم في شبرا الخيمة ويتحدث عن الزلزال في بث مباشر .

وأشار في حديثه إلى أن الزلزال لم يسفر عن أية خسائر في الأرواح أو الممتلكات ولكن شعر به عدد كبير من المواطنين .

وفوجئ مراسل اليوم السابع خلال حديثه بسرقة هاتفه من جانب شخص على دراجة نارية والذي ظهر في الفيديو وهو لا يعلم أنه في بث مباشر .