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بالفيديو: مطعم في نيويورك يقدم أجنحة دجاج متبلة بالذهب عيار 24 قيراطًا.. والسعر !

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بالفيديو: مطعم في نيويورك يقدم أجنحة دجاج متبلة بالذهب عيار 24 قيراطًا.. والسعر !

بالفيديو: مطعم في نيويورك يقدم أجنحة دجاج متبلة بالذهب عيار 24 قيراطًا.. والسعر !

تعاون مطعم “زي إينزوورث” بمدينة نيويورك مع شخصية تلفزيون الواقع – المحب للطعام – “جوناثان شيبان” للترويج لوجبة أجنحة دجاج متبلة بالذهب عيار 24 قيراطًا. ومن اأجل تحضير هذه الوجبة، تم غمر أجنحة الدجاج لمدة 12 ساعة في بعض الأعشاب والتوابل ثم طلاء الطبقة الخارجية بالذهب.

ورغم هذا المزيج الفاخر، إلا ان أجنحة الدجاج ليست باهظة التكلفة، فمن الممكن الحصول على عشر قطع منها مقابل 45 دولارا أو عشرين قطعة مقابل 90 دولارا فقط. وصرح مالك “إينزوورث” “بريان مازا” في حوار لـ”سي إن إن” بأنه كان يرغب في صناعة تحفة غير مسبوقة ولم يتذوقها أحد من قبل مشيرًا إلى أن “المهمة قد أُنجزت”.

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