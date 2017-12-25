بالفيديو.. نزل لربط قاربه فإفترسه تمساح ومزق جثته منوعات

مواضيع مختارة

في حادثة خطرة جداً افترس ​تمساح​ رجل أثناء قيادته مركب خلال عاصفة استوائية اندلعت بالفلبين اثناء عودته للمنزل، وذلك بحسب ما ذكره تقرير الشرطة.

وأفاد تقرير الشرطة ان عبد السلام بينانغ أمر حاسان البلغ من العمر 53 سنة توجه إلى نهر خلال سقوط الأمطار الغزيرة يوم الخميس لربط قاربه في جزيرة بالاوان الغربية، حيث ارتفعت المياة بسبب العاصفة الاستوائية.

ووفقا لتقرير الشرطة، بحث السكان المحليون على عبد السلام طول النهر حتى اكتشفوا أن جثته ممزقة بشدة بسبب تمساح التهمه بعد سقوطه في مياه النهر خلال العاصفة المدمرة.