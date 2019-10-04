بث الأزهر.. هل يحق للزوج إجبار زوجته على ترك وظيفتها؟

من داخل مقر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ورد سؤال إلى الدكتور عبد القادر الطويل، عضو لجنة الفتاوى الإلكترونية بالمركز، يقول: “هل يجوز للزوج إجبار زوجته المعلمة على ترك الوظيفة علما بأنه تزوجها وهى موظفة ودائما هما فى شجار بسبب المصروفات؟”.
فأجاب الطويل مستشهدا بقول الله تعالى في الآية 1 من سورة المائدة: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “المسلمون على شروطهم”.. رواه الترمذى.
وتابع عضو لجنة الفتاوى من خلال البث المباشر لمصراوي قائلاً: إذا كان الزوج قد علم بعمل زوجته قبل الزواج وقبل هذا فعليه الالتزام بهذا الاتفاق، وفي حالة وجود مستجدات يجب على الزوجين إيجاد لغة مشتركة بينهما لمحاولة الوصول لحل يرضي جميع الأطراف دون الإضرار بطرف لمصلحة طرف آخر.