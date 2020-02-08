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بدلا من شرائه.. ملياردير “بخيل” ينتظر 3 أسابيع لموعد صرف دواء للقلب من مستشفى حكومي

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كشف الدكتور خالد النمر، إستشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، عن موقف غريب لملياردير من أشهر التجار . مشيرا إلى أنه رفض شراء دواء بقيمة 76 ريال وانتظر موعد الصرف من مستشفى حكومي.

وقال النمر في تغريدة نشرها عبر خسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: ” ملياردير من أشهر التجار…ينقطع عن دواء القلب ٣ أسابيع لأنه ما جاء موعد صرف العلاج في المستشفى الحكومي !! قيمة العلاج في الصيدلية ٧٦ ريال.” وأضاف: “صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم -ليس الغِنى عن كثرة العَرَض، ولكن الغنى غنى النفس-“.

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