بدلا من شرائه.. ملياردير “بخيل” ينتظر 3 أسابيع لموعد صرف دواء للقلب من مستشفى حكومي

كشف الدكتور خالد النمر، إستشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، عن موقف غريب لملياردير من أشهر التجار . مشيرا إلى أنه رفض شراء دواء بقيمة 76 ريال وانتظر موعد الصرف من مستشفى حكومي.

صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم (ليس الغِنى عن كثرة العَرَض، ولكن الغنى غنى النفس) ملياردير من أشهر التجار…ينقطع عن دواء القلب ٣ اسابيع لأنه ما جاء موعد صرف العلاج في المستشفى الحكومي !!

(قيمة العلاج في الصيدلية ٧٦ ريال) — الدكتور خالد النمر (@ALNEMERK) February 6, 2020

وقال النمر في تغريدة نشرها عبر خسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: ” ملياردير من أشهر التجار…ينقطع عن دواء القلب ٣ أسابيع لأنه ما جاء موعد صرف العلاج في المستشفى الحكومي !! قيمة العلاج في الصيدلية ٧٦ ريال.” وأضاف: “صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم -ليس الغِنى عن كثرة العَرَض، ولكن الغنى غنى النفس-“.