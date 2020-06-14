تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يوثق إقامة حفل جماعي بأحد المنتجعات السياحية بمدينة الغردقة على الرغم من الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا .

الأمر الذي دفع قطاع الرقابة علي المنشآت الفندقية والسياحية في وزارة السياحة لفتح تحقيقا موسعا بسبب مخالفة المنتجع لاشتراطات السلامة الصحية لتشغيل المنشآت الفندقية في ظل أزمة كورونا .

وقال ” عبد الفتاح العاصي ” مساعد الوزير لشئون الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية أن عمليات التفتيش والمتابعة التي يقوم بها القطاع على المنشآت الفندقية أثبتت مخالفة هذا المنتجع حيث أقام حفلا جماعيا لنزلائه من دون الالتزام بالمسافات الآمنة بين الأشخاص المنصوص عليها فى اشتراطات تشغيل المنشآت الفندقية .

وأكد على أن الوزارة لن تتهاون مع المخالفين وسوف تتخذ ضدهم الإجراءات القانونية الصارمة .. وأن التزام المنشات الفندقية بكافة أنواعها بتطبيق اشتراطات السلامة الصحية هو شرط استمرار حصولها علي شهادة السلامة الصحية للسماح لها بالتشغيل .