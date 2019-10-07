بسبب جدها .. علا الفارس تدخل في مشادة كلامية مع متابعة تتهمها بإنهم ” خونة وعبيدا للمال “

نشرت الإعلامية الأردنية ” علا الفارس ” عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات ” تويتر ” تغريدة لإحدى الفتيات الأرمينيات التي كتبت تغريدة تسئ فيها إلى جد علا الفارس .
حيث كتبت الفتاة التي تدعى ” nolie mardinian ” قائلة : ” عدد الارمن بفلسطين كان كبير وكان النا حي خاص اسمو الحي الارمني ب اورشاليم القدس .. بعد خيانات الفلسطينيين بالدوله العثمانية و عراسن الياور ياسين باشا الفارس جد ” علا الفارس ” انقتل كتير وتهجر كتير ومن وقتا لا اليوم الارمن بفلسطين مستحيل يتجوزو من فلسطينيين او يسمحو للدم يختلط ” .
عدد الارمن بفلسطين كان كبير وكان النا حي خاص اسمو الحي الارمني ب اورشاليم القدس بعد خيانات الفلسطينيين بالدوله العثمانية و عراسن الياور ياسين باشا الفارس جد ((علا الفارس)) انقتل كتير وتهجر كتير ومن وقتا لا اليوم الارمن بفلسطين مستحيل يتجوزو من فلسطينيين او يسمحو لا الدم يختلط 🇦🇲 pic.twitter.com/cmya0cTM3w
— nolie mardinian (@namardinian) September 29, 2019
لتخرج علا الفارس للرد عليها ساخرة وكتبت في تغريدة لها : ” نسيتي بس تذكري انه جدي هو نفسه كان سبب في غرق سفينة تايتانيك كان يتحمم ونسي الحنفيه شغالة .. وتخيلي معي اللحظة الي ضغط فيها على زر قنبلة هيروشيما ونجازاكي ” .
نسيتي بس تذكري انه جدي هو نفسه كان سبب في غرق سفينة تايتانيك كان يتحمم ونسي الحنفيه شغالة …
وتخيلي معي اللحظة الي ضغط فيها على زر قنبلة هوريشيما ونجازاكي 🤣🤦♀️ … pic.twitter.com/ZnT3i2wlDM
— Ola Al Fares 🦂 (@OlaAlfares) October 6, 2019
ولم يتوقف الجدل بينهما عند ذلك فاشتد الحديث برد الفتاة الأرمينية على تلك التغريدة فكتبت : ” إذا كان جدك في هيروشيما فسوف يقتل الأبرياء اليابانيين كما فعل في الأرمنيين مقابل المال .. مثلك بالأمس كنتي تحبين السعوديين واليوم أنتي مع أعدائهم ! أنتم عبيد المال دائما خونة إلهكم هو الذي يدفع أكثر ” .
If your grandfather was in hiroshima he would kill the innocent japanese as he did in the armenians for money
Just like you yesterday you love the saudis and today with their enemies!
You are slaves of money always traitors your god is the one who pays the most https://t.co/bedYMZuNvm
— nolie mardinian (@namardinian) October 6, 2019