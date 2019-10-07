بسبب جدها .. علا الفارس تدخل في مشادة كلامية مع متابعة تتهمها بإنهم ” خونة وعبيدا للمال “

نشرت الإعلامية الأردنية ” علا الفارس ” عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات ” تويتر ” تغريدة لإحدى الفتيات الأرمينيات التي كتبت تغريدة تسئ فيها إلى جد علا الفارس .

حيث كتبت الفتاة التي تدعى ” nolie mardinian ” قائلة : ” عدد الارمن بفلسطين كان كبير وكان النا حي خاص اسمو الحي الارمني ب اورشاليم القدس .. بعد خيانات الفلسطينيين بالدوله العثمانية و عراسن الياور ياسين باشا الفارس جد ” علا الفارس ” انقتل كتير وتهجر كتير ومن وقتا لا اليوم الارمن بفلسطين مستحيل يتجوزو من فلسطينيين او يسمحو للدم يختلط ” .

عدد الارمن بفلسطين كان كبير وكان النا حي خاص اسمو الحي الارمني ب اورشاليم القدس بعد خيانات الفلسطينيين بالدوله العثمانية و عراسن الياور ياسين باشا الفارس جد ((علا الفارس)) انقتل كتير وتهجر كتير ومن وقتا لا اليوم الارمن بفلسطين مستحيل يتجوزو من فلسطينيين او يسمحو لا الدم يختلط 🇦🇲 pic.twitter.com/cmya0cTM3w — nolie mardinian (@namardinian) September 29, 2019

لتخرج علا الفارس للرد عليها ساخرة وكتبت في تغريدة لها : ” نسيتي بس تذكري انه جدي هو نفسه كان سبب في غرق سفينة تايتانيك كان يتحمم ونسي الحنفيه شغالة .. وتخيلي معي اللحظة الي ضغط فيها على زر قنبلة هيروشيما ونجازاكي ” .

نسيتي بس تذكري انه جدي هو نفسه كان سبب في غرق سفينة تايتانيك كان يتحمم ونسي الحنفيه شغالة …

وتخيلي معي اللحظة الي ضغط فيها على زر قنبلة هوريشيما ونجازاكي 🤣🤦‍♀️ … pic.twitter.com/ZnT3i2wlDM — Ola Al Fares 🦂 (@OlaAlfares) October 6, 2019

ولم يتوقف الجدل بينهما عند ذلك فاشتد الحديث برد الفتاة الأرمينية على تلك التغريدة فكتبت : ” إذا كان جدك في هيروشيما فسوف يقتل الأبرياء اليابانيين كما فعل في الأرمنيين مقابل المال .. مثلك بالأمس كنتي تحبين السعوديين واليوم أنتي مع أعدائهم ! أنتم عبيد المال دائما خونة إلهكم هو الذي يدفع أكثر ” .