قضت محكمة مصرية يوم أمس الأربعاء حكما بالإعدام شنقا على شخصا بعد إدانته بقتل والده عمدا بزعم إنه كافر .

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن المتهم كان قد ادعى النبوة وأنه رسول جديد ويدعو لدين جديد .. وارتكب جريمته بعد رؤية منام جاء فيه أن والده كافر ويخطط لقتله .

مما جعل المتهم يفكر في أن يقتله هو أولا وقام بطعنه بخنجر طعنة نافذة أودت بحياته في الحال .

وأسندت النيابة إليه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لأن المتهم عقد العزم وبيّت النية على التخلص من والده وأعد لذلك سلاحا أبيض .. وحين جاءته الفرصة باغته بعدة طعنات نافذة بمواضع قاتلة في جسده قاصدا قتله .