بسبب لعبة الأمير جورج الخطرة.. الأمير ويليام وزوجته يتعرضان للإنتقادات

تعرض كل من ​الأمير ويليام​ وزوجته ​كيت ميدلتون​ إلى الكثير من الإنتقادات بسبب لعبة إبنهما ​الأمير جورج​ التي إعتبرها الكثيرون خطرة وتنمي في نفسه روح الشرّ والأذى.

فبعد إنتشار صور للأمير جورج برفقة والدته خلال قضائهما فترة إستراحة برفقة العائلة، ظهر فيها الطفل وهو ممسك بلعبته التي كانت على شكل مسدس مما دفع بالكثيرون إلى إعتبارها مزعجة.

وأشار البعض الآخر إلى إنزاعجه اكثر من إنتشار صور للأمير جورج وهو يصوّب المسدس إلى وجه والدته التي كان الأجدر بها تعليمه شيئاً آخر يحث على السلام.

ومن ناحية أخرى، أعتبر البعض الآخر إلى أن الأمر لا يستحق كل هذا الهجوم والإنتقادات، خاصةّ أنها في نهاية الأمر مجرّد لعبة وما المانع من استمتاعه بلعبته المفضلة، خاصة وأن والده وعمه الأمير هاري عنصرين فاعلين في الجيش البريطاني ويجيدان استخدام الأسلحة أيضاً.