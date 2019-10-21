بسبب مقطع فيديو .. هاشتاج ” إغلاق المحلات وقت الصلاة ” يتصدر تويتر

تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” مقطع فيديو نشره أحد المغردين على حسابه الذي يحمل إسم ” نصري ” والذي يشكو فيه من إغلاق بعض الأماكن وقت الصلاة وهو ما يتسبب في تعطيل أعمال الناس .

حيث ظهر هذا الرجل في مقطع الفيديو وهو في إحدى محطات البنزين والتي تعرضت للزحام بتواجد عدد كبير من السيارات بها من أجل تعبئة البنزين ولكن المحطة كانت مغلقة للصلاة .

وتحدث صاحب مقطع الفيديو قائلا : ” شوفو شوفو .. كل يوم كده كل يوم وقت الصلاة 4 مرات يوميا البشر تتعطل مصالحهم علشان روحانية بعض المرضى ما تتأثر ” .

وأضاف : ” دول ناس حقيقيين مو وهميين ما نبغي إثارة جدل دول ناس اتعطلت حياتهم ” .

وكتب ” نصري ” في تعليقه على الفيديو : ” قال اللي بخاطري قسم بالله .. إلى متى الجهل دا .. طيب انا بسافر لازم انتظرهم يخلصون الصلاة عشان اعبي السيارة .. ما ادري اضحك ولا ابكي لكني أراها قريبا بإذن الله فتح المحلات وقت الصلاة ” .

مما دفع عددا من النشطاء والمغردين عبر موقع التغريدات ” تويتر ” إلى إطلاق هاشتاج ” إغلاق المحلات وقت الصلاة ” للإدلاء بآرائهم حول هذه القضية .