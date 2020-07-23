شهدت محافظة المنيا بصعيد مصر جريمة قتل مروعة حيث أقدم رجلا يبلغ من العمر 38 عاما على قتل والده طعنا بالسكين بسبب مشادة كلامية دارت بينهما .

حيث طلب الإبن وهو عاطل عن العمل مبلغ 10 جنيهات ( نصف دولار ) من والده البالغ من العمر 64 عاما .. وحين رفض الأب تطور الأمر بينهما إلى مشاجرة انتهت بطعن الإبن لوالده 3 طعنات نافذة بالسكين .

ونتج عن ذلك حدوث إصابات بالغة أودت بحياة الأب وجرى نقله إلى مشرحة المستشفى العام .

وكشفت التحريات الأولية أن المتهم يعاني اضطرابات ومرض نفسي وأنه كان دائم الشجار مع والده المجني عليه .

وجرى تحرير محضر بالواقعة وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض على المتهم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .