نشرت الإعلامية المصرية ” بسمة وهبة ” صورة لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” والتي بدت فيها نحيلة للغاية وبدون مكياج .

الأمر الذي عرضها إلى بعض التعليقات القاسية والساخرة منها والتنمر على شكلها .. مما دفعها إلى حذف الصورة .

ثم أعادت بسمة وهبة نشر الصورة من جديد وكتبت في تعليقها عليها : ” أحب أقول للناس المريضة الحقيرة إني شلت الصورة وفي ثانية نزلتها عشان أثبت ليهم إني مصممة إني مبسوطة بصورتي ولو تكرر الأمر برده هنزلها وانبحوا براحتكم ولا فارق معايا ” .

وتابعت : ” موتوا بغيظكم والفانز الحلوين اللي بيحبوني عاجباهم أكتر من ال 10000 لايك وسأعاود دائما نشر ما يحلو لي وسيبوني في حالي أنا جسد بدون روح والضرب في الميت حرام .. حسبي الله ونعم الوكيل ” .