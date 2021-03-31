بدأ العد التنازلي على الحدث الكبير الذي ستشهده مصر في يوم الثالث من شهر إبريل الجاري وهو موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بميدان التحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط .

وتم طرح ” البرومو ” الدعائي لهذا الحدث التاريخي الذي ينتظره الملايين ويخطف الأنظار والاهتمام على المستويين المحلي والعالمي .

ويظهر في الإعلان الدعائي حكاية المومياوات ال 22 التي سيتم نقلها وتاريخها وأهميتها وأبرز المحطات من دخول الشمس ومعركة قادش والحديث عن متحف الحضارة الذي سيستقبلها بصوت كلا من الفنانين : حسين فهمي وآسر ياسين وأمينة خليل .

https://www.facebook.com/eg.ExperienceEgypt/videos/461969631789305/?t=460