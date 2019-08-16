بطريقة شيطانية.. مصرية تنتقم من زوجها بعد زواجه من أخرى

كشفت وسائل إعلام مصرية أن زوجة تدعى أنهار انتقمت بطريقة شيطانية من زوجها محرم بسبب زواجه من أخرى.

وتمكنت أنهار الزوجة الأولى من مغافلة زوجها، وقامت بفتح هاتفه وعثرت على ما اعتبرته كنز لها، حيث وجدت تسجيلات ومقاطع فيديو سجلها مُحرم مع زوجته الثانية أثناء العلاقة الزوجية، فساومته بين نشر تلك المقاطع او تطليق الزوجة الثانية.

وخضع الزوج لابتزاز الزوجة الأولى وقام بتطليق فاتن، ولكن الزوجة الأولى كانت نشرت مقاطع الفيديو على عدد من الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في البلاغ ضد الزوجة الأولى ةابنها شاكر الذي ساعدها، أنهما تحصلا من هاتف محرم على صور شخصية وتسجيلات بالصوت والصورة له وللمجنى عليها فاتن أثناء قيام رابط الزوجية بينهما، ونشرا بعضها على المواقع الإباحية، وأرسلاها من حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وحسابات أخرى وهمية إلى عدد ليس بالقليل من معارفهم وأقاربهم، قاصدين النيل من سمعة “فاتن” وشرفها وانتهاك حرمة حياتها الخاصة.

وأضاف أن المشكو في حقهما خالفا نص المادة 57 من الدستور التي تنص على أن للحياة الخاصة حرمة وأنها مصونة لا تُمس، كما أنهما ارتكبا الجرائم المنصوص عليها في قانوني العقوبات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.

وجاء في نهاية البلاغ أن فاتن تطلب من النيابة العامة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية لصون حرمة حياتها الخاصة، والتحقيق العاجل في شكواها، وسماع أقوال زوجها “محرم” وشقيقه وشقيقته، مستندة في ذلك لنص المادة السادسة من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات في البلاغ الذي تلقته، واستمعت لأقوال فاتن التي تمسكت باتهام أنهار وشاكر، بنشر مقطع الفيديو الخاص بها، وأمرت نيابة المنتزه باستدعاء الشهود لسماع أقوالهم، كما كلفت المباحث بإجراء تحريات موسعة حول الواقعة وملابساتها وظروفها.