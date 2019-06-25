بطريقة مروعة.. توفي داخل فرامة للحمة بعد نحو اسبوعين من بدء عمله

توفي شاب فلبيني بطريقة مروعة السبت الماضي بعدما علقت يده في آلة فرم اللحم (الكفتة)، ثم قامت بسحبه وسحقته، داخل مصنع للنقانق.

وبحسب ما نقلت “سكاي نيوز” عن صحيفة “صن” البريطانية، فإن الضحية جومار جنغيكو، البالغ من العمر 18 عاما، وجد نفسه بالكامل داخل آلة الكفتة، ولم يعد زملاؤه يرون سوى قدميه المتدليتين.

ومن المرجح أن يكون الفتى قد حاول أن يسحب شيئا ما من الداخل، لكنه لم ينتبه إلى خطورة الآلة المشغلة، عند الساعة الثامنة، في مدينة إيلولو.

وقد كشفت الشرطة الفلبينية، أن الفتى الراحل التحق بالعمل في مصنع النقانق قبل أسبوعين فقط، ولم يكن مكلفا بالآلة التي أودت بحياته، ولم يجر الاشتباه في أن يكون الحادث مدبرا.

وقال مالك المحل وباقي العمال، إن الفتى كان بمفرده، حين وقع الحادث، مرجحين أن يكون قد اقترب من الآلة بدافع الفضول.

الى ذلك اضطر عامل تقني إلى تفكيك آلة طحن الكفتة حتى يقوم باستخراج أجزاء جثة الفتى، ويقول الزملاء إنه كان إنسانا طيبا وذا معاملة حسنة.

وقد قرر المصنع أن يتكفل بمصاريف الدفن والجنازة، تضامنا مع الفتى وعائلته.