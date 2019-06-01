بطول 3000 متر… مصر تقيم أطول مائدة إفطار رمضانية في العالم بالعاصمة الإدارية

تشهد العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، خلال شهر رمضان الجاري، إقامة أطول مائدة إفطار رمضانية في العالم بطول يتجاوز 3000 متر وبحضور يتخطي 7000 مشارك، تحت شعار “مصر بتفطر فى العاصمة”.

وسيتم إقامة فعالية أطول مائدة إفطار رمضانية في العالم،اليوم السبت، في وجود ممثلين عن موسوعة ”غينيس“ للأرقام القياسية سعيًا لتحطيم الرقم القياسي العالمي، بحسب الشركة المنظمة.

وقال العميد خالد الحسينى، المتحدث باسم ”شركة العاصمة الإدارية“، إن هذا الحدث الضخم يشمل تنفيذ زيارات قبل الإفطار لأهم أحياء ومعالم العاصمة الإدارية بغرض تعريف المواطن المصري بأحد أضخم المشروعات العمرانية في العالم، يلي ذلك الجلوس على مائدة الإفطار الجماعى، ثم بدء فعاليات سهرة رمضانية متميزة في قلب العاصمة الإدارية تشمل فقرات فنية لفنانين متميزين بالإضافة إلى شاشات عملاقة لمتابعة مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا.