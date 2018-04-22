بعد الاعتداء على علي الامين… ديما صادق لحزب الله: “ازدراؤنا لكم الْيَوْمَ يعادل فخرنا بكم في زمن مضى”

عمت مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان موجة من الاستنكار والغضب بعد الاعتداء الذي تعرض له المرشح علي الأمين من عناصر منتمية الى حزب الله.

وبدورها عبرت الاعلامية اللبنانية ديما صادق عن تضامنها مع علي الامين عبر تغريدة على تويتر قالت فيها: “زمن مروءتكم انتهى منذ سنين . قضيتم على احترامنا لكم بغطرستكم ، بتعاليكم ، بجبروتكم و بنشوتكم بانتصار افقدتموه معناه. ازدراؤنا لكن الْيَوْمَ يعادل فخرنا بكم في زمن مضى . فلكم ان تتخيلو مدى هذا الازدراء …”.

وكان علي الامين المرشح على لائحة “شبعنا حكي” قد تعرض للاعتداء من قبل أكثر من 30 شاباً ينتمون الى حزب وذلك في بلدته شقرا، وذلك أثناء نزوله إلى الشارع لمشاركة شباب حملته الانتخابية في تعليق اللافتات والصور، كما افادت تقارير اعلامية.