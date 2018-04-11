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بعد الممثلة الاباحية.. فضيحة جنسية اخرى تلاحق ترامب بطلتها ملكة جمال الكون!

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'MISS PIGGY' SEX CLAIMS Former Miss Universe Alicia Machado claims Donald Trump tried to have sex with her

بعد الممثلة الاباحية.. فضيحة جنسية اخرى تلاحق ترامب بطلتها ملكة جمال الكون!

لا تزال الفضائح الجنسية تلاحق الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ فبعد الفضيحة التي فجرتها عارضة أزياء سابقة في مجلة بلاي بوي تدعى كارين ماكدوغال، كشفت ​ملكة جمال الكون​ السابقة ​أليشيا ماتشادو​ ان الرئيس الأميركي دونالد ترامب حاول إقامة علاقة جنسية معها بعدما توجت ملكة جمال الكون عام 1996.

وخلال لقائها في البرنامج اللاتيني لشبكة تيليموندو، سويلتا لا سوبا، أكدت ماتشادو انه ترامب طلب منها أن تقيم معه علاقة جنسية ولكنها رفضت.

وأكدت ماتشادو أنها لم تقم أي علاقة معه، مشيرة الى أن ترامب وصفها سابقاً بشخصية “الخنزيرة” في برنامج “ذي مابتس” للاطفال و”الآنسة تدبير منزلي”.'MISS PIGGY' SEX CLAIMS Former Miss Universe Alicia Machado claims Donald Trump tried to have sex with her

'MISS PIGGY' SEX CLAIMS Former Miss Universe Alicia Machado claims Donald Trump tried to have sex with her

'MISS PIGGY' SEX CLAIMS Former Miss Universe Alicia Machado claims Donald Trump tried to have sex with her

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