بعد دفنها لسبع ساعات… شاهد لحظة إخراج وانقاذ طفلة حديثة الولادة

نجت طفلة حديثة الولادة من الموت، بعد أن تم دفنها حية من قبل عائلتها لسبع ساعات.

وتم إنقاذ الفتاة من قبل الشرطة البرازيلية في حديقة “شينغو” الوطنية في ولاية ماتو جروسو، التي تعد موطنًا لكثير من قبائل البلاد.

وقام الضباط باستخراج الطفلة العارية من حفرة دفنت فيها، في حين لا يزال حبلها السري غير مقطوع، وذلك بفناء خلفي رملي في بلدة كانارانا.

ووصلت الشرطة إلى الموقع بعد بلاغ مجهول المصدر، وعثر على الطفلة في الحفرة التي يبلغ عمقها 50 سنتيمترًا، حسب ما ذكرت صحيفة محلية.

وقد ألقي القبض على جدة الطفلة البالغة من العمر 57 سنة، وتواجه تهمة محاولة القتل.

وقال المدعي العام باولو روبيرتو دو برادو لوكالة فرانس برس: “إننا نحقق فيما إذا كانت محاولة قتل للطفلة، أو إذا ما كان يعتقد أنها قد ماتت فعلياً”.

وبحسب ما أبلغت العائلة الشرطة، وهم من قبيلة “كامايورا”، فإن الطفلة قد سقطت وضربت برأسها الأرض بعد أن أنجبتها والدتها البالغة من العمر 15 عاماً، بوقت وجيز، يوم الثلاثاء.

وقالوا إنهم افترضوا أن الفتاة كانت ميتة لأنها لم تكن تتجاوب مع أي شيء، وتم دفنها وفقًا لعادات السكان الأصليين.