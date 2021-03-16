كشفت وسائل إعلام تونسية عن قيام الإعلامي التونسي ” سامي الفهري ” الذي يمتلك قناة ” الحوار التونسي ” الخاصة بتسليم نفسه اليوم الثلاثاء إلى القضاء بعد أيام من صدور حكم ضده بالسجن لمدة 8 سنوات مع النفاذ العاجل .

حيث قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي في التاسع من شهر مارس الجاري بسجن سامي الفهري مع النفاذ العاجل إضافة إلى حبس صهر الرئيس السابق ” بلحسن الطرابلسي ” 10 سنوات فيما يعرف بقضية شركة الإنتاج التلفزيوني ” كاكتوس ” التي تعود إلى عام 2012 .

والتي تم اتهامها بالاستيلاء على أموال إعلانات تجارية واستغلال معدات التلفزيون الرسمي في إنتاجات خاصة .

وكان سامي الفهري قد نشر مقطع فيديو عبر حسابه على موقع ” فيس بوك ” قال فيه أن العديد من أصدقائه نصحوه بالهروب خارج تونس لكنه رفض ذلك وقرر تسليم نفسه للسلطات القضائية اليوم الثلاثاء .