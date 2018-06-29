بعد طلاقهما بـ3 أشهر.. مواطن يفاجئ طليقته برسالة عبر الواتسآب لتقبل هدية مهرًا لها لتعود إليه

تمكن مواطن في جازان من إرجاع زوجته بعد تطليقها بسبب عدة مسائل وخلافات حدثت بينهما خلال الأشهر الماضية، عن طريق شراء سيارة لا تزيد قيمتها على 150 ألف ريال، وإهدائها إياها، تحقيقا لرغبة سابقة كانت ترددها على مسامعه.

وعبرت الزوجة “أم بندر”، عن فرحتها وذهولها من تصرفه قائلة “بعد طلاقي منه بـ3 أشهر وردتني رسالة نصية من هاتفه تفيد بضرورة فتح تطبيق “الواتسآب” فهناك هدية يتمنى أن تعجبني وأقبلها مهرًا جديدا لأعود إليه”.

وتابعت أم بندر “أنها فوجئت بسيارة لم تتوقع أن يأتي اليوم الذي يهديها إياها، خاصة أنه أهداها سيارة كانت دائما تمازحه بحبها لها، وتطلب منه أن يشتريها لها عندما يسمح للنساء بالقيادة، بحسب “الوطن”.

فيما كان زوجها يرد عليها بعبارة “احلمي عشم إبليس في الجنة” واليوم نفس السيارة التي حلمت بها قام بشرائها وتقديمها مهرا لي لأعود إليه”، وأكدت أنها ستعود إليه دون شروط تقديرًا لحياتهما معا ولأطفالهما، وأعده أنها ستجعله يعلمها القيادة، وأنه أثبت لها بهديته أنها ما زالت غالية لديه، وهذا يكفيها.