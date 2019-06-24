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بعد علاقة إستمرت لـ35 عاماً.. ملياردير نرويجي في عمر الـ95 يتزوج للمرة الثانية من حبيبته

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Norwegian billionaire Olav Thon, 95, finally marries his girlfriend, 79, after a relationship spanning more than three decades while his wife battled Alzheimer's

بعد علاقة إستمرت لـ35 عاماً.. ملياردير نرويجي في عمر الـ95 يتزوج للمرة الثانية من حبيبته

تزوج الملياردير النرويجي، ​أولاف ثون​، 95 عامًا من حبيبته سيسيل ​هيردال هاجا​، 79 عامًا بعد علاقة حب إستمرت لحوالي الـ35 عاماً.

وبحسب ما أشارت التقارير الصحافية النرويجية، يعتقد أن ثون يرتبط بعلاقةٍ عاطفية بسيسيل، منذ ما يُقارب 35 عامًا، مع حفاظه في الوقت نفسه على زوجته الأولى، التي توفيت العام الماضي بعد معركةٍ طويلةٍ مع مرض الزهايمر.

وتقدر ثروته بـ 6 مليارات دولار، حصل عليها من وراء إدارته، وتسييره أكبر شركةٍ خاصة في مجال العقارات هناك.

وإبتعد الزوجان خلال مراسم زواجهما عن الإطلالات التقليدية، حيث أطل ثون بقبعتهِ البرتقالية التقليدية التي نادرًا ما يظهرُ من دونها، بينما ظهرت هاجا في الحفل بزيٍ مفصّل مكونٍ من قطعتين، لتبدو في إطلالةٍ متناسقة مع زوجها، وارتدت هي الأخرى قبعةً ذات لونٍ برتقاليٍ فاتح.Norwegian billionaire Olav Thon, 95, finally marries his girlfriend, 79, after a relationship spanning more than three decades while his wife battled Alzheimer's

Norwegian billionaire Olav Thon, 95, finally marries his girlfriend, 79, after a relationship spanning more than three decades while his wife battled Alzheimer's

Norwegian billionaire Olav Thon, 95, finally marries his girlfriend, 79, after a relationship spanning more than three decades while his wife battled Alzheimer's

Norwegian billionaire Olav Thon, 95, finally marries his girlfriend, 79, after a relationship spanning more than three decades while his wife battled Alzheimer's

Norwegian billionaire Olav Thon, 95, finally marries his girlfriend, 79, after a relationship spanning more than three decades while his wife battled Alzheimer's

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