بعد مصر.. مغردون يطالبون بـ #حجب_يوتيوب_في_السعوديه

تصدر هاشتاج #حجب_يوتيوب_في_السعوديه على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، اليوم الأحد، حيث توالت التعليقات من المغردين بالتأييد لقرار المنع الذى ي أصدرته محكمة مصرية يوم السبت

وكانت المحكمة الإدارية العليا في مصر قد قصت، يوم امس، بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بإلزام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بغلق وحجب موقع الـ “يوتيوب” لمدة شهر، بعد عرضه فيديو “مسيء” لنبي الإسلام محمد.

وذكر موقع “بوابة الأهرام” المصري، أن “المحكمة الإدارية العليا في مصر برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، قضت بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بإلزام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بغلق وحجب موقع الفيديو يوتيوب لمدة شهر، وحظر جميع الروابط التي تعرض الفيلم المسيء للرسول محمد”.

وأوضحت الصحيفة أن “دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري كانت قد قضت بغلق يوتيوب لمدة شهر، بسبب عرضه مقاطع من فيلم مسيء للرسول الكريم”.