بعد معايدته بأغنية لأم كلثوم… شيخ سعودي يدافع عن نفسه بهذا الحديث!

ردّ مدير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة السابق، الدكتور أحمد بن قاسم الغامدي، على المنتقدين له بعدما عايد المواطنين بأغنية العيد لأم كلثوم.

واستشهد ” الغامدي ” بالحديث الشريف: في الصحيحين عن السيدة عائشة أن النبي دخل عليه أبو بكر، وعنده جاريتان تغنيان، فقال أبو بكر: ” أبمزمور الشيطان بين يدي رسول الله؟ ” . فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ” يا أبا بكر، دعهما؛ فإن لكل قوم عيدًا، وهذا عيدنا ” .

يذكر ان ” الغامدي ” الذي يُعرِّف نفسه بأنه طالب علم، وباحث مهتم بالعلم الشرعي ووسطية الإسلام وعدله ويسره وسماحته، قد عايد متابعيه بتغريدة، قال فيها: ” تقبل الله صيامكم وقيامكم وطاعتكم، وعيد مبارك، وكل عام وأنتم بخير. وأهديكم بهذه المناسبة أغنية (يا ليلة العيد آنستينا) لأم كلثوم -رحمها الله- ” .