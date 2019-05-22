بعد موافقته على إنتاج فيلم عن حياته.. مارادونا يقاطعه بسبب كلمة أثارت غضبه وسخريته

أعلن لاعب كرة القدم الأرجنتيني ​دييغو مارادونا​ مقاطعت الفيلم الوثائقي الذي يتناول سيرة حياته وذلك بسبب كلمة لم تعجبه في عنوانه، إذ كُتِبَ عليه:”دييغو مارادونا… المتمرد والبطل والمحتال” وكلمة “محتال” أثارت غضبه وسخريته.

وبحسب موقع “سكاي نيوز عربية”، قال مارادونا في مقابلة تلفزيونية:”لعبت كرة القدم وحصلت على المال من الركض خلف كرة القدم ولم أكن السبب في الاحتيال على أيّ شخص، إذا وضعوا ذلك لجذب الناس للحضور ومشاهدة الفيلم فإنّي أعتقد أنّهم سلكوا الطريق الخطأ… لا أحب هذا العنوان، وإذا لم أحب العنوان فإنّي لن أذهب إلى الفيلم… لا تذهبوا وتشاهدوه”.

وأكد مارادونا مقاطعته للفيلم حيث غاب عن حضور العرض الأول له ضمن مهرجان كان السينمائي بدورته الـ72 التي تقام حالياً والذي كان نهار الأحد الماضي.