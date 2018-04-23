بعد يوم من زفافهما.. توفيا حرقاً

قتل 7 أفراد من عائلة واحدة بحادث سير مروع على طريق سريع جنوبي ​باكستان​، بينهما عروسان عقدا حفل قرانهم قبل يوم واحد فقط.

وقال الضابط في ​الشرطة​ الباكستانية ​أسلم عقيلاني​، إن الحادث وقع عندما صدمت سيارة رياضية، سيارة العائلة من الخلف.

وأضاف أن طفلة عمرها عامان نجت من الموت المحقق في الحادث، بعدما ألقاها ذووها خارج السيارة.

وأشار عقيلاني إلى إن الشرطة وعمال الإنقاذ، اضطروا إلى قطع المعادن والحطام لانتشال الجثث.

وأوضح أن ثمانية أشخاص، من بينهم شرطي وعروسه، كانوا في السيارة التي كانت تقلهم عائدين إلى منزلهم، في مدينة ​جاكوب آباد​ بعد الزفاف في ​كراتشي​، الأربعاء الماضي.

كما ذكرت وكالة “​أسوشيتد برس​” أن النيران اشتعلت في السيارة، وتحوّلت بسرعة إلى كرة نارية.