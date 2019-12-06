بعد 4 سنوات.. فضيحة أكاديمية تعمل أستاذة بجامعة كويتية بشهادة مزورة

تمكنت السلطات الكويتية من ضبط أكاديمية عملت 4 سنوات في الجامعة بشهادات مزورة.

ونقلت صحيفة “القبس” الكويتية عن مصدر مطلع، قوله أنه تم ضبط المتهمة من قبل رجال المباحث الجنائية بعد تلقيهم معلومات عن تزويرها لشهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، والعمل بموجبها كعضو في هيئة التدريس بالكلية لمدة 4 سنوات.

وتابع المصدر: تم إحالة المتهمة إلى السجن المركزي . واعترفت خلال التحقيقات معها بأنها حصلت على الشهادات الثلاث عبر وافد مصري لقاء مبالغ مالية كبيرة، من دون التسجيل في الجامعة، كما قام بمعادلة شهاداتها الثلاث”.

وأضاف المصدر: أن الجهات المعنية طلبت من المتهمة رد المبالغ التي تحصلت عليها خلال فترة عملها إلى خزانة الدولة، والتي تبلغ نحو 117 ألف دينار (نحو 386 ألف دولار) إلا أنها أكدت عدم امتلاكها لهذه المبالغ”.

مشيرا إلى أن المتهمة إذا سددت هذه المبالغ، فستخرج بكفالة مالية تحددها النيابة، ومن ثم ستحال إلى القضاء، على غرار ما حدث في قضايا تزوير شهادات مماثلة”.