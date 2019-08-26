بعد 6 سنوات خطوبة .. أصغر عروسين في مصر يدخلان القفص الذهبي

بعد أن أثارت خطوبتهما منذ 6 سنوات الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي احتفل ” شمس وإيمان ” أصغر عروسين في مصر بزفافهما في مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية .

وذلك بعد أن أنهى العريس شهادة الثانوية العامة وإتمام العروس الشهادة الإعدادية .

وأقيم حفل الزفاف بإحدى القاعات الكبرى بمدينة السنبلاوين وذلك بحضور أهل العروسين إلى جانب أصدقائهما بالمدرسة .

وكان العروسان حديث السوشيال ميديا في عام 2013 بعد انتشار صور لهما من حفل خطوبتهما حيث لم يكن عمر العريس يتجاوز آنذاك 13 سنة ( الصف الثاني الإعدادي ) بينما كانت العروس تبلغ من العمر 9 سنوات ( الصف الثالث الابتدائي ) .

وقام عددا من الحقوقيين حينذاك بتقديم بلاغات للنائب العام بهدف الاعتراض على فكرة ارتباط الطفلين على اعتبار أنهما لم يبلغا السن القانوني .. في حين كان رد الأهل بأن ما حدث هو مجرد خطوبة فقط .