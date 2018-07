اصطاد العاملون في محمية طبيعية شمال أستراليا تمساحا ضخما يبلغ وزنه حوالي 600 كيلوغرام، بعد 8 سنوات من عمليات التمشيط في المنطقة

ونشرت صحيفة ديلي ميل الأسترالية، أن طول التمساح العملاق الذي رآه السكان المحليون في نهر كاترين لأول مرة عام 2010، يبلغ 4

NT Parks and wildlife have caught the biggest croc in Katherine to date. Rangers have been chasing the 4.71 m saltie for 10 years. pic.twitter.com/EfL3JIXhFr

— Roxanne Fitzgerald (@rfitz18) July 9, 2018