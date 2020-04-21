ودعت الإعلامية المصرية ” رضوى الشربيني ” متابعيها في آخر حلقات الموسم الرابع من برنامجها ” هي وبس ” .

ولم تستطع رضوى الشربيني تمالك دموعها عند الإعلان عن انتهاء الموسم وتوديع مشاهديها وفريق عمل البرنامج من إعداد وإخراج وتصوير موجهة لهم الشكر لما قدموه إليها وساعدوها به وساهموا في نجاح البرنامج .

وقالت : ” ساعات وأنا بتفرج عليا كنت بقول إني بالغت في رد فعلي ومن عدم تركيزي كنت بتلخبط أو بتعصب وبعلي صوتي .. لكن أنا ببقى عاملة زي اللي اتسرق وببقى مش عايزاكي تتسرقي ” .

وتابعت : ” محدش مبيغلطش وأكيد أنا غلطت وبعتذر لو كنت غلطت .. مفيش حلقة طلعتها علشان أعمل فرقعة أو علشان أعمل نسب مشاهدة عالية ومفيش مرة رتبت كلامي كله بيطلع من قلبي جدا ” .

وأشارت رضوى الشربيني إلى أنها دايما كانت تود أن يستفيد الجميع وأن تمنح المساعدة لمن يستحقها .

وعن الرجال قالت : ” أنا مش عدوتكم ومش بكرهكم .. أنا بس في تصرفات بتستفزني ونفسي أشوف الرجالة زي زمان في فكرة الحرمانية والمودة والرحمة .. أكيد كلكم مش وحشين بس للأسف الشديد الحسنة تخص والسيئة تعم ” .

وتحدثت عن الطريقة التي يجب أن يتعامل بها الرجال مع النساء والخوف عليها وليس ضربها وإهانتها واستغلالها .