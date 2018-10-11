بلجيكي يغتصب ابنتيه طوال 24 عامًا وينجب منهما ٨ أطفال

وجهت محكمة بلجيكية لرجل يبلغ من العمر 45 عامًا تهمة الاغتصاب، بحق ابنتيه التوأم طوال 24 عامًا، وإنجاب ثمانية أطفال منهما.

واتُهم الرجل ويدعى “ام. او”، من مدينة غينت البلجيكية، باغتصاب الفتاتين بشكل متكرر، حيث وقع أول حمل لإحداهما وهي في سن الـ13 عامًا.

وبدأت القضية عندما تقدمت إحدى البنتين، وعمرها الآن 37 عامًا، بشكوى جنائية، العام الماضي، عندما حملت شقيقتها بطفلها الخامس.

وقال المحامي : “إن الفتاتين كانتا خائفتين من المتهم، لأنه طاغية وإن كان الرجل يرى نفسه ضحية ومنقذ لهما”، حسب صحيفة ميرور.

وأضاف محامي الضحيتان، “إن الجاني كان يدخل غرفة الفتاتين التوأم ويغلق الباب خلفه حتى يتمكن من اغتصابهما”، وأوضح أن الأم كانت تعيش في حالة رعب وتشعر بالشلل أمام هذه الاعتداءات المروعة في حق ابنتيها خوفًا من أبيهما، وفقا لصحيفة “ميرور” البريطانية.

وأنكر”إم أو”، هذه التهمة قائلاً:” إنه كان يمارس الجنس بالتراضي مع ابنتيه وبموافقتهما، وأن الأطفال الثمانية دليل على الموافقة”.

وقال الجاني خلال محاكمته، إنه “كان شابًا عندما كان ينام مع ابنتيه، وأنه لم تكن هناك أبدا مسألة اغتصاب”. وطالب المدعي العام بحبس الجاني لمدة ٧ سنوات”.