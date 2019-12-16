بمقطع فيديو .. صالح الراشد يعرض ساعة حليمة بولند ويكشف عن سعرها : ” أنا انصدمت وانسرعت ” وحليمة : ” لا تساوي شئ بالنسبة لي “

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو والذي انتشر على عدد من الحسابات على موقع الصور والفديوهات ” إنستجرام ” للإعلامي الكويتي ” صالح الراشد ” برفقة الإعلامية الكويتية ” حليمة بولند ” .

حيث ظهر صالح الراشد في مقطع الفيديو وهو ممسكا لساعة حليمة بولند في يده متحدثا عنها وعن صدمته من سعرها الذي يبلغ 19 ألف دينار كويتي أي ما يقارب 62 ألف دولار أمريكي .

فقال صالح الراشد : ” ماشاء الله أنا انصدمت وانسرعت لما شفت هالساعة قيمتها 19 ألف دينار .. يعني أنا ماسك بإيدي قسما بالله ساعة روليكس قيمتها 19 ألف دينار .. أنا بحياتي ما اهتميت بالساعات بس لفتت نظري ساعة حليمة ” .

ووجه صالح سؤاله لحليمة بولند التي لم يظهر سوى صوتها فقط في مقطع الفيديو والذي قال ” تعطيني إياها ” لافتا إلى أنه يمكن ببيعها أن يحل الكثير من المشاكل .. لترد عليه حليمة قائلة : ” ما تغلى عليك والله تاخدها بالعافية ” .

وأضافت حليمة في تعليقها على الساعة بإنها لا يعنيها ثمن الساعة الباهظ وأنه بالنسبة لها لا يساوي شيئا .

ليعلق صالح الراشد على ذلك مازحا : ” إنتي غنية أم 40 مليون ” .. وقالت حليمة أن الغنى هو غنى النفس ليضيف عليها صالح قائلا : ” بل أنت غنية فلوس وبنك ” .

وأثار مقطع الفيديو غضب الكثيرين من رواد السوشيال ميديا وحالة من الاستفزاز والذين شنوا هجوما حادا عليها لعدم تقديرها لمشاعر الفقراء والمحتاجين وأنها تتعمد استعراض ثرائها .