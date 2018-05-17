بمناسبة زفافهما.. الرئيس الفرنسي يقدم هدية غريبة للأمير هاري وميغان ماركل

لا تزال التحضيرات مستمرة لحفل الزفاف العالمي للأمير هاري والنجمة ​ميغان ماركل​ الذي سيقام يوم السبت المقبل، حيث تنتشر بين الآونة والأخرى بعض المعلومات التي تحدث في الكواليس.

وفي جديد كواليس الزفاف فقد كشفت صحيفة “تلغراف” البريطانية ان ​الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون​ يخطط لإهداء ​الأمير هاري​ “ولاعة” جيمس بوند خاصة أن هاري من أبرز المعجبين بسلسلة أفلام “جميس بوند” العالمية، وأكد الصحيفة أن الهدية تأتي بعد اسابيع من نجاح ماركل بإقناع خطيبها بالإقلاع عن التدخين.

شركة “إس تي دوبون” الفرنسية أعلنت في بيان لها أنها مسرورة جدا ان مجموعتها “إس تي 007” ستكون الهدية الرسمية من الرئيس ماكرون إلى الأمير هاري بمناسبة زفافه، مشيرة الى ان المجموعة واحدة من عدة هدايا أخرى للأمير وزوجته.