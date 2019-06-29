بوتين يردّ على إلتون جون بشأن حقوق المثليين في روسيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، إن المغني البريطاني الشهير إلتون جون ”مخطئ“ بشأن حقوق المثليين والمتحولين جنسيًا في روسيا، لكنه أشاد به ووصفه بالعبقري.

وكان التون جون قد قال، يوم الجمعة، إنه يشعر باستياء شديد من تصريح بوتين، الذي قال فيه إن القيم الليبرالية أصبحت ”بالية“ ورفضتها أغلب الشعوب في الدول الغربية.

واتهم بوتين بـ“النفاق“، لقوله إنه يريد أن يكون المثليون والمتحولون جنسيًا سعداء، بعد تقارير عن حذف الرقابة مشاهد جنسية مثلية من فيلم (روكت مان) المستوحى من حياة المغني الشهير في النسخة التي عرضت في روسيا.

وقال بوتين ردًا على سؤال عن تصريحات جون، وجه له في أوساكا باليابان، التي كان يحضر فيها اجتماعات قمة مجموعة العشرين: ”أكن له الكثير من الاحترام، إنه موسيقي عبقري، نستمتع جميعًا بموسيقاه، لكنني أعتقد أنه مخطئ“.

وأضاف بوتين أن السلطات الروسية لديها أسلوب ”متساهل وغير متحامل“ حيال المثليين، لكن القرارات بشأن الهوية الجنسية لا يمكن أن يتخذها إلا البالغون، ولذلك فهناك ضرورة لترك القصّر وشأنهم.

وقال بوتين إنه لم ينكر جاذبية القيم الليبرالية بشكل عام، لكنه كان يشير في تصريحاته لمواقف تعارضت فيها مع أساليب الحياة التقليدية.