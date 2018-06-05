تايلاندي يقتل حبيبته السابقة بدمٍ بارد ثمّ يحتضن جسدها ويطلق النّار على نفسه!

أقدم شاب في العاصمة التايلاندية، بانكوك، على قتل صديقته السابقة، بدمٍ بارد، وفي وضح النهار، في جريمةٍ وثقتها كاميرات المراقبة.

وانتظر القاتل صديقته السابقة التي كان يعرفها لـ5 سنوات، لكنهما انفصلا مؤخراً، خارج مسكنها الجامعيّ، ولدى خروجها مع صديقتها، رفضت الأخيرةُ الحديث معه، فأخرج مسدساً وأطلق النار عليها ما ادّى الى مقتلها على الفور.



وحاول القاتلُ الإنتحارَ بعد أن قتل صديقته السابقة، حسب ديلي ميل البريطانية، احتضن القاتلُ جسدَ حبيبته السابقة وهي قتيلة، وأطلق رصاصة على نفسه لكنّ الرصاصة خرجت من خده، ما ادى لإصابته.

وقالت صديقة الضحية التي شهدت على جريمة القتل، إن صديقتها انفصلت عن صديقها السابق ولم ترغب في البقاء معه على اتصال.

وقال ضابط في الشرطة التايلندية إن الشرطة فتحت تحقيقاً في القضية.