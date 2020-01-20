تجريد الأمير هاري وميغان ماركل من لقبيهما رسمياً.. وهذه المبالغ المتوجب عليهما دفعها

أصدرت ​الملكة إليزابيث​ الثانية بياناً رسمياً حول تجريد ​الأمير هاري​ وزوجته ​ميغان ماركل​ من لقبيهما رسمياً وأعلنت فيه “أن الزوج الملكي لن يكونا عضوين في العائلة المالكة بعد الآن، ولن يستخدما لقبيهما “السمو الملكي” وجاء في البيان :”بعد أشهر عدة من المباحثات والمناقشات في الآونة الأخير، يسرني أننا وجدنا معًا طريقًا بناءً وداعمًا نحو الأمام لحفيدي وعائلته”، وأضافت الملكة إليزابيث الثانية إن “حفيدها وزوجته سيحظيان دائما بحبها باعتبارهما من أفراد العائلة”.

View this post on Instagram f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"> A post shared by The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) on Jan 18, 2020 at 10:30am PST



وبعد إبرام صفقة “ميغاسيت”، تخلى الأمير هاري وزوجته دوقة ساسكس “ميغان ماركل” عن حياتهما كعضوين في العائلة المالكة البريطانية وسيتوقف الزوجان عن استعمال الألقاب الملكية، ولن يتلقيا أي حصة من المال العام، كما سيتخلى هاري أيضا عن مناصبه العسكرية، كما سيعيد المبلغ الذي دُفع من المال العام لتهيئة مقر إقامته، ويبلغ 2.4 مليون جنيه إسترليني، ومن المقرر أن يقضي الزوجان أغلب وقتهما في كندا.