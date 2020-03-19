تحذيرات من معقم لليدين يحتوي على نسبة عالية من الميثانول

أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الخميس عن تحذيراتها من مخاطر معقم لليدين بإسم ” First, Hand Sanitizing Gel ” لاحتوائه على نسبة عالية من الكحول الميثيلي ” ميثانول ” .

حيث أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنها قامت بتحليل عينات من معقمات اليدين المتداولة بالأسواق المحلية من هذا المنتج للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات المعتمدة وثبت احتوائه على نسبة عالية من الميثانول .

وأشارت إلى أن التعرض لنسب عالية من تلك المادة قد يسبب مخاطر صحية للمستهلك من بينها سرطان الجلد .

وأكدت الهيئة على المستهلكين بعدم استخدام المنتج والتخلص من الكميات الموجودة لديهم منه .. كما إنها تتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتج من الأسواق ومنع تداوله واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين .