تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لـ توقعات ميشال الحايك حول الانتخابات الأمريكية 2020 وما قاله عمن سيفوز ومن سيخسر فيها.

وقال ميشال حياك في تنبؤاته التي قدمها على قناة “أم تي في” اللبنانية ليلة رأس السنة 2020، حيث قال: “في معركة الرئاسة الأمريكية، ترامب بيخسر وبيربح في ذات الوقت والأيام ستشرح كيف”، الأمر الذي دفع مغردين لإسقاط ما قاله الحايك على المجريات الحالية، حيث تساءل مجاهد الأميري على صفحته الرسمية بتويتر، قائلا: “بخسارة ترامب للانتخابات وربحه لها.. بعد ذلك عن طريق القضاء او اعادة الفرز؟”.

ويذكر أنه وحتى كتابة هذا التقرير يتقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن، على منافسه الرئيس دونالد ترامب بـ253 صوتا بأصوات المجمع الانتخابي مقابل 213 صوتا لترامب، على طريق الوصول إلى الرقم السحري المتمثل بـ270 صوتا بالمجمع الانتخابي للفوز بسباق الرئاسة.